La Mostra del Cinema di Venezia si colora di verde con il #GreenDropAward e la Green Week

Torna il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna ogni anno al film che interpreta meglio le tematiche di sostenibilità tra quelli in gara nella selezione ufficiale della 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Alla 78esima Mostra del cinema di Venezia torna per il decimo anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che andrà alla pellicola che meglio avrà interpretato i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. Il vincitore si scoprirà venerdì 10 settembre.

L’edizione 2021 sarà particolarmente ricca di appuntamenti grazie alla Green Week 2021, organizzata in occasione dei 10 anni del Green Drop Award, con il supporto della Sardegna Film Commission e sotto il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica: eventi e iniziative sui temi della sostenibilità e transizione ecologica.

L’accelerazione della crisi climatica impone decisioni rapide e draconiane a tutta la comunità internazionale. Sono 10 anni che attraverso il Green Drop ci impegniamo a dare risonanza nel mondo del Cinema ai problemi ambientali che stanno investendo il pianeta. Anche per questo, noi – dichiara Elio Pacilio del Board Internazionale di Green Cross – accogliamo con soddisfazione e incoraggiamo la decisione de La Biennale di avviare un proprio percorso verso la “neutralità carbonica” di tutte le proprie attività a cominciare da Venezia78.

Il programma

Oggi, 7 settembre 2021, tavola rotonda “A Better World is possible: our future must be green and sustainable. Il cinema delle nuove generazioni, tra modelli produttivi sperimentali e Innovazione responsabile” che verterà sulle politiche green per la filiera dello spettacolo e sulla transizione energetica di cinema e teatri.

L’8 settembre è invece la volta dell’incontro dal titolo “Lo storytelling della transizione ecologica: tutti i linguaggi necessari dall’ecothriller al cineturismo” e giovedì 9 di “Sustainable screens 2021: l’efficientamento delle sale cinematografiche” per parlare dell’importanza di una filiera sostenibile per il cinema con GSE, ANEC ed ENEA.

La consegna del Green Drop Award 2021 avverrà venerdì 10 settembre 2021.

Ogni anno il trofeo del Green Drop Award contiene la terra di un luogo diverso del Pianeta simbolo di una urgente questione ambientale e per la decima edizione la terra contenuta nel premio arriva da Glasgow, in Scozia, città che ospiterà la COP26, un appuntamento nel quale si dovrà fare il punto sugli impegni di decarbonizzazione dei Paesi per cercare di limitare l’aumento della temperatura del Pianeta entro i limiti stabiliti alla COP21 di Parigi.

La terra inserita all’interno della Goccia di vetro di Murano – soffiata dal maestro Simone Cenedese – proviene da due vecchie cave inattive ubicate nei pressi della città scozzese di Glasgow e “ci racconta di un significativo riscaldamento climatico avvenuto nell’Era Paleozoica (539-252 milioni di anni fa), tra il Periodo Carbonifero e quello Permiano, quando questa area del Pianeta si trovava ancora a latitudini tropicali”, come spiegano il Prof. Rodolfo Coccioni, paleontologo e geologo, professore Onorario dell’Università di Urbino, e il Prof. Martin Lee, docente di Geologia planetaria e direttore della “School of Geographical & Earth Sciences” dell’Università di Glasgow , che insieme hanno curato la raccolta e la certificazione di origine della terra.

Il Green Drop Award, i film vincitori e i protagonisti delle precedenti edizioni

Il Green Drop Award è il premio istituito da Green Cross Italia, ONG internazionale fondata da Mikhail Gorbaciov, e assegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del festival. La prima “goccia” è stata consegnata nel 2012. Quella 2021 è la decima edizione.

