Gli archeologi hanno ritrovato un uovo di gallina vecchio di 1.000 anni (e ancora integro!)

Ritrovato un uovo di gallina, praticamente intatto, risalente a circa 1.000 anni fa. L’incredibile ritrovamento durante uno scavo archeologico a Yavne, distretto centrale d’Israele.

Durante gli scavi in un pozzo nero datato nel periodo islamico, nella città israeliana di Yavne, gli archeologi della Israel Antiquities Authority hanno fatto una scoperta incredibile – un uovo di gallina risalente a più di mille anni fa che si è conservato perfettamente tutto questo tempo.

Frammenti di guscio d’uovo sono stati già ritrovati in altre spedizioni archeologiche come questa, e risalenti anche a periodi più antichi, come ad esempio nella Città di Davide, in Cesarea e Apollonia – spiega il professor Lee Perry Gal, che ha guidato gli scavi. – Durante i nostri scavi, di solito troviamo uova di ostriche, protette dalle conchiglie che le ospitano. È incredibile pensare che qualcosa di tanto fragile come un guscio d’uovo, sia sopravvissuto per mille anni – oggigiorno le uova hanno vita breve anche nei moderni supermercati! La straordinaria conservazione di quest’uovo, evidentemente, è dovuta alle condizioni ambientali in cui si è trovato per tutti questi anni, nascosto in un pozzo e protetto dagli escrementi umani che lo hanno protetto.