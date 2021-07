Una grande e colorata tenda fatta all’uncinetto con materiale riciclato dà ombra a questa strada spagnola

Ad Alhaurín de la Torre, in Spagna, un gruppo di artiste ha decorato la città con una maxi tenda realizzata all’uncinetto per proteggere le strade dalla calura estiva.

È la terza estate consecutiva che le strade di Alhaurín de la Torre tornano a vestirsi di sgargianti colori e fantasie. Armate di uncinetto e materiale riciclato, le donne del paese hanno creato una grande e colorata tenda (lunga ben 500 metri).

L’attività è stata promossa dall’Assessorato all’Ambiente e dalla sindaca, Jessica Trujillo. La maxi-tenda, oltre a colorare l’ambiente urbano, servirà anche ad ombreggiare le centinaia di persone che ogni giorno camminano per le assolate vie del centro. Si tratta di un telo di lunghezza maggiore rispetto a quello istallato negli anni precedenti, perché realizzato unendo un pezzo nuovo ai teli dell’anno scorso e di due anni fa.

Questa iniziativa ha avuto un grande impatto e rappresenta non solo un impegno per il rispetto dell’ambiente (grazie all’uso di materiali riciclati), ma anche per il commercio locale e tradizionale – in quanto è un modo originale di attirare visitatori e passeggiare nel centro storico.

Le operazioni creative sono state coordinate dall’artista, Eva Pacheco, che ha elogiato gli sforzi delle donne che hanno partecipato nell’anno difficile dell’emergenza sanitaria: questa iniziativa ha avuto il potere di tenete le mani impegnate e le menti distratte, ma al contempo ha alimentato la solidarietà e il senso di unità. L’effetto finale è veramente strabiliante, e le foto di questa monumentale opera di artigianato hanno fatto presto il giro di tutti i social.

¡ Preciosa la #calleMálaga de #AlhaurinDelaTorre !!! Vídeo pictoromalagaPor tercer verano consecutivo un gran y… Posted by Málaga con acento on Friday, July 16, 2021

