No, Ulisse non è stato sospeso per gli ascolti: tornerà con due puntate di cui una sull’ambiente

Si è parlato molto della sospensione di Ulisse – Il piacere della scoperta e sui social non sono mancate le polemiche. Molti utenti credevano che la sospensione dipendesse da motivi di ascolti, l’ultima puntata andata in onda mercoledì 5 maggio aveva raggiunto infatti scarsi risultati in termini di audience, superata sia da Buongiorno mamma che da Chi l’ha visto?.

Tuttavia i motivi che hanno portato alla sospensione di Ulisse da parte della Rai sono ben altri. Lo ha spiegato il Direttore di Rai 1, che ha deciso di chiarire la situazione.

Sul suo profilo twitter, Stefano Coletta ha dichiarato che il programma non è stato sospeso e che il team è già al lavoro per le ultime due puntate primaverili su San Francesco e l’ambiente. La trasmissione ha subito soltanto un ritardo causa emergenza covid.

Ulisse non è quindi a rischio e nelle ultime puntate sentiremo parlare anche di ambiente e crisi climatica.

