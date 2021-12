Tutto il 2021 racchiuso in 2 minuti e mezzo nell’esilarante canzone di Lorenzo Baglioni

La nuova (geniale) canzone di Lorenzo Baglioni ci fa immergere nei momenti più belli, drammatici e pazzi del 2021… strappandoci una risata!

Il countdown per il 2022 è già iniziato. Quello che stiamo per salutare è stato un anno particolarmente complicato e non solo perché il Covid-19 non ci ha dato ancora tregua. È stato l’anno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, dell’assalto al Campidoglio, dei memorabili trionfi azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, ma anche l’anno in cui ci hanno lasciato personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese, da Gino Strada a Raffaella Carrà. Insomma, è stato un anno che – nel bene o nel male – difficilmente dimenticheremo.

Ma come riassumere questo pazzo 2021? A farlo ci ha pensato, come ormai da tradizione, il giovane cantante e attore fiorentino Lorenzo Baglioni, divenuto celebre per la sua mitica canzone sul congiuntivo, portata a Sanremo 2018.

L’uscita della canzone che racconta l’anno appena trascorso è un appuntamento ormai imperdibile per migliaia di italiani. Lo scorso anno il video della sua canzone sul 2020 ha ottenuto poco meno di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. E anche quest’anno il suo nuovo brano “Tutto il 2021 in una canzone” è destinato a diventare un successo, visto che in appena tre ore dal caricamento del filmato sono già oltre 32mila gli utenti che l’hanno guardato.

Cosa racchiude la nuova canzone di Lorenzo Baglioni? Praticamente tutto! Dall’insediamento del Governo Draghi alla chiusura di Yahoo Answers, dal Nobel vinto da Parisi al tormentone estivo “Mille” di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. Il risultato? È davvero esilarante! Ma del resto come tutti i piccoli capolavori realizzati da Lorenzo Baglioni. Pronti a rivivere i momenti più significativi, drammatici e assurdi di questo 2021? Concedetevi un paio di minuti per ascoltare la canzone!

Tutto il 2021 in una canzone: il testo

A gennaio Trump denuncia brogli e la protesta sembra tipo

Un assalto al Campidoglio del fan club dei Village People

A febbraio via il governo, arriva Draghi all’orizzonte

Un minuto di silenzio per le Bimbe di Conte

Prime dosi agli ottantenni, il momento è delicato, ma la Pfizer dice “Dai, tenete duro!”

“Tieni duro” a un ottantenne, detto da chi fa il Viagra, vagamente sa di presa per il ***…

Zingaretti se ne va e il PD è senza dirigenza

Ah, figurati, non ci vedevo alcuna differenza…

Ritardo alla consegna dei vaccini e sono guai

Ma la colpa è di Speranza che non c’ha Amazon Prime

E chiude Yahoo Answers, una cosa molto triste; non ci sarà mai più un sito così

In cui potevi domandare come fare a starnutire senza smettere di fare la pipì!

(Etciù!) [Sciacquone…]

A Maggio c’è Elon Musk alla conquista dello spazio

E con Jeff Bezos fanno a gara a chi c’ha più lungo il razzo

Si riaccendon fra Israele e Palestina le tensioni

Quasi peggio di un no-vax a cena con Burioni

La Berti, Lauro e Fedez fanno un nuovo tormentone, la hit dell’estate che verrà…

Un’anziana con due giovani funziona sempre molto, basta aprire un video a caso su Porn Hub…

Le bellezze dell’Italia: Giotto, Pascoli, Bernini

Ma mai quanto Saka trattenuto da Chiellini

A luglio la conferma: si comincia col Green Pass

Un incentivo a vaccinarsi e a non rompere più il cass’…

Ad agosto la vittoria di Jacobs e Tamberi è una cosa che non rivedremo più

Ma nel mondo mai una gioia, non fai in tempo a festeggiare, e i talebani ti ripigliano Kabul

E Parisi vince il Nobel; per un pelo l’ha soffiato

Al tabaccaio che ha rubato il Gratta e Vinci e poi è scappato

Se ne vanno Gino Strada, poi Battiato e la Carrà

E per ora se n’è andato pure il Ddl Zan

Anno d’oro per i Maneskin successi in tutto il mondo, ora posson solo alzare l’asticella

Dopo i premi di Sanremo e l’Eurovision, manca solo il Quirinale per il dopo Mattarella!

Il governo per Natale pensa a nuove restrizioni:

Il cenone lì al gazebo dove Synlab fa i tamponi

Liberato Patrick Zaki, e finalmente, aggiungerei…

In Egitto la giustizia sembra quella di Squid Game

E ora c’è il Super Green Pass, e il futuro ci spaventa, sì, ma ancora una certezza io ce l’ho

I Jalisse che si presentano a Sanremo pe’ cent’anni e tutti gli anni gli dicono di no!

Uno schiaffo che in confronto quello dato a Facchinetti da McGregor è una pacca tra due “bro”

E domani sera è l’ultimo dell’anno, oh, e anche questa volta non so quello che farò!

Buon anno!!

