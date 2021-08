Il Museo archeologico di Taranto è tra le migliori attrazioni al mondo, TripAdvisor premia il MArTA

TripAdvisor premia il MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, riconoscendolo come una delle migliori attrazioni al mondo, che rientra così nel 10% delle esperienze internazionali più consigliate.

Il museo si è infatti aggiudicato per il 2021 il Travellers’ Choice Best of the Best. Con cui TripAdvisor premia esperienze di viaggio, attività, attrazioni e tour migliori in base alla qualità e quantità di recensioni rilasciate dai viaggiatori. Si tratta del riconoscimento annuale più importante conferito dalla piattaforma di viaggi.

Fiero del riconoscimento anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha dichiarato:

La competenza e la passione della direttrice Eva Degl’Innocenti, cui vanno le nostre congratulazioni, hanno contribuito a questo risultato. Che è indiscutibilmente figlio di una stagione di ritrovato entusiasmo culturale, alla quale ha dato spessore la visione della nostra amministrazione.

E ha aggiunto:

Questo riconoscimento è patrimonio condiviso dell’intera città, ci riempie d’orgoglio.

Davvero un importante traguardo!

