Il gioco più bello del mondo è italiano e ha battuto multinazionali come Mattel

Ad aggiudicarsi il Toy Awards 2020, organizzato alla Fiera internazionale del giocattolo di Norimberga, è un gioco da tavolo tutto italiano.

Il Toy Award seleziona ogni anno le novità e le tendenze del settore e, grazie a una giuria di esperti, sceglie i migliori giochi valutandone l’originalità, la sicurezza, la qualità e ovviamente la capacità di divertire.

Quest’anno a vincere l’ambito riconoscimento nella categoria “Teenager e adulti” è la Cranio Creations, azienda milanese specializzata in giochi in scatola esportati in tutto il mondo.

La giuria ha scelto Mystery House: Adventure in a Box, un divertente gioco ispirato alle Escape rooms che ha battuto Uno Braille di Mattel e Proxi di Kosmos, che gareggiavano nella stessa categoria.

Come funziona il gioco?

“Tu e i tuoi amici entrerete in questa antica casa vittoriana e sarete catapultati in un’avventura incredibile. Sarete in grado di liberarvi e risolvere il mistero?

Questa originale Escape Room di Cranio Creations consiste in una scatola base in cui inserire le carte enigma per formare ogni volta scenari differenti a seconda della storia che starete vivendo.

Un’app vi guiderà attraverso il gioco e controllerà i progressi della vostra squadra.

Tutte le espansioni future sfrutteranno la scatola base come partenza per il gioco.

Nessuno vi potrà intrappolare!”