La Torre di Pisa ha festeggiato la riapertura al pubblico con un flash mob ‘in bianco’ per dire addio all’oscurità degli ultimi mesi

In Italia stanno riaprendo man mano diversi musei e Beni Culturali tra cui la famosa Torre di Pisa, che dopo essere rimasta chiusa per ben 3 mesi, ha festeggiato la riapertura con un flash mob “in bianco“.

Per festeggiare lo storico momento, proprio ieri, sabato 30 maggio, il Comune di Pisa ha infatti deciso di riunire la cittadinanza in Piazza dei Miracoli di bianco vestita. Al flash mob hanno partecipato centinaia di persone vestite con maglia o camicia bianca, insieme al sindaco Michele Conti, agli infermieri e ai medici dell’ospedale di Pisa. E durante la manifestazione c’è stato anche un minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia.

Su facebook, il Comune di Pisa ha spiegato il perché della scelta di questo colore associato alla luce dopo l’oscurità:

“La città, sede di tre università e centro di ricerca internazionale, festeggia con il colore bianco, il bianco dei camici dei medici e degli operatori sanitari protagonisti di questa emergenza, il bianco del marmo della Torre pendente, simbolo della nostra città nel mondo intero, che oggi ha accolto nuovamente i primi turisti. Il bianco indossato da cittadini, commercianti, albergatori, guide turistiche ha riempito Piazza dei Miracoli rendendola luminosa per contrapporsi al periodo buio che tutti noi speriamo di esserci lasciati alle spalle.”

D’ora in avanti la Torre di Pisa aprirà ogni giorno dalle 10 alle 18, a gruppi di 15 persone per volta. I visitatori dovranno indossare un dispositivo elettronico atto a segnalare chi non rispetta la distanza minima di un metro. E non solo la Torre, altri monumenti e musei di Piazza dei Miracoli hanno riaperto le porte seppure con nuove regole.

Nel frattempo, come premesso, stanno riaprendo diversi siti in tutta Italia, dalle Scuderie del Quirinale alla Pinacoteca di Brera fino agli Uffizi e agli Scavi di Pompei.

FONTE: Comune di Pisa

