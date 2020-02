Topi che litigano in metro: la bizzarra foto che il pubblico ha voluto come vincitrice del Wildlife Photographer of the Year 55

Due topi che litigano in metropolitana, un corpo a corpo per ottenere una briciola. L’immagine sta facendo il giro del mondo ed è la vincitrice del concorso fotografico indetto del Museo di storia naturale di Londra. È Sam Rowley il vincitore del LUMIX People’s Choice Award di quest’anno, il premio assegnato dal pubblico e selezionata tra oltre 48.000 immagini inviate al prestigioso Wildlife Photographer of the Year . Premiata come la migliore tra i 25 finalisti, la foto di Rowley si chiama “Station Squabble”.

Il mondo naturale ritratto in un contesto decisamente urbano. Non si tratta di un attimo fortunato, colto dall’autore. Rowley si è appostato per cinque lunghe notti, disteso sulla banchina della metropolitana di Londra, nella speranza di catturare il momento perfetto. E i suoi sforzi sono stati premiati da questa originale scenetta in cui due topi vengono alle mani, o per meglio dire alle zampe, per una briciola. Un istante dopo il vincitore del cibo fugge via con l’ambito bottino.

“Sono così felice di vincere questo premio. È il sogno di una vita riuscire in questa competizione in questo modo, con una foto così riconoscibile scattata in un ambiente così quotidiano nella mia città natale” sono le parole del fotografo dopo l’annuncio della vittoria.

L’immagine di Sam Rowley dei topi che combattono per il cibo potrebbe inizialmente sembrare banale, ma la vita per questi piccoli animali è brutale. Molti non hanno mai visto la luce del giorno o sentito l’erba sotto le zampe. Nei tunnel della metro gli animali lottano per la sopravvivenza e imparano a convivere con l’uomo.

The winner of this year’s Lumix UK #WPYPeoplesChoice Award is Sam Rowley, with his well-timed portrait of two mice… Pubblicato da Natural History Museum, London su Mercoledì 12 febbraio 2020

Anche se alcuni di noi potrebbero storcere il naso alla vista dei topi nel metrò, Sam ha scoperto che alcuni viaggiatori non vi badavano, anzi. Racconta:

“Mi ha davvero sorpreso. Molti hanno confessato di divertirsi guardandoli correre sulla piattaforma altrimenti noiosa della stazione”. “L’immagine di Sam offre uno sguardo affascinante su come la fauna selvatica funzioni in un ambiente dominato dall’uomo. Il comportamento dei topi è modellato dalla nostra routine quotidiana, dal trasporto che utilizziamo e dal cibo che scartiamo” ha detto Sir Michael Dixon, direttore del Museo di storia naturale.

Altre 4 immagini sono state molto apprezzate e premiate dal concorso. Si tratta di:

Losing the Fight di Aaron Gekoski

Matching Outfits di Michel Zoghzoghi

The Surrogate Mother di Martin Buzora

Spot the Reindeer di Francis De Andrés

È possibile visitare a mostra Wildlife Photographer of the Year al Museum di South Kensington fino al 31 maggio 2020.

Fonti di riferimento: Museo di storia naturale, Facebook/ Wildlife Photographer of the Year

