Scegli un uccellino e questo test psicologico ti dirà come ti approcci alla vita

Non è solo la fisicità a distinguere una persona dall’altra, ma anche la personalità e il carattere. Questo simpatico test ci aiuta a scoprire il nostro approccio alla vita e in cosa siamo diversi dagli altri. Un semplice gioco per spezzare la routine quotidiana. Per iniziare guarda un paio di secondi questa immagine e scegli l’uccellino che ti colpisce di più. Dopo la foto troverai i risultati.

Risultati

Uccellino numero 1

Se hai scelto questo pulcino, vuol dire che sei una persona felice che ama la vita. In tanti ti ammirano perché riesci a goderti ogni attimo, ti svegli con il sorriso e affronti le giornate in maniera sempre nuova e con ottimismo. La tua mente curiosa e la tua naturale attitudine all’allegria ti aiutano a non annoiarti: perché tu trovi sempre qualcosa da fare.

Uccellino numero 2

La tua anima è piena di armonia e bontà. Se hai scelto questa figura vuol dire che ti senti al sicuro nella società, ti fidi molto degli altri e del tuo istinto. Non hai timore a confidarti e sai essere una spalla amica. Non sei tipo da rimproveri, ma dai sempre i giusti consigli.

Uccellino numero 3

Hai un pensiero analitico e tendi a razionalizzare tutto. Nessuno riesce a farti cambiare idea se sei veramente convinta delle tue opinioni. Ma cerca di non fare confusione, a volte gli altri vogliono solo darti qualche consiglio. Tra le tue doti quella di essere una persona concentrata con pace interiore.

Uccellino numero 4

La tua vita è fatta da montagne russe: puoi essere di buon umore, pronto a conquistare qualsiasi vetta e non aver paura di nessun ostacolo e subito dopo diventare solitaria, cupa e con una vita misurata. Vuol dire che ancora non hai trovato ciò che stai cercando.

Uccellino numero 5

Sei una persona sicura delle tue capacità. Hai molta energia vitale e sei pronta a condividerla con gli altri. C’è un’aura positiva speciale intorno a te. Però, in molte occasioni, per recuperare le forze perdute, devi fermarti e stare da sola con te stesso.

Fonte: TribunSolo

Leggi anche: