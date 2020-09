Dimmi quale mela scegli e ti svelerò la tua personalità

La verità è che a volte abbiamo bisogno di ricordare chi siamo. Questo semplice test ti aiuta a scoprire un lato del tuo carattere che forse non conoscevi. Come diciamo sempre, questi test sono dei semplici giochi da fare per spezzare la routine quotidiana.

Guarda l’immagine seguente e scegli una mela, troverai i risultati a seguire:

Mela numero 1

Sei una persona onesta: quello che pensi, dici. Tutto quello che hai dentro, tendi a buttarlo fuori. Non esitare a essere esattamente la persona che sei. Hai una tua filosofia di vita e sei in grado di vivere gli alti e bassi meglio della maggior parte delle persone. Sei felice perché non ti preoccupi troppo delle cose. La tua mela preferita è quella intera.

Mela numero 2

Sei una persona felice, aperta e molto attiva. La varietà aggiunge sapore alla vita. Ami così tanto l’avventura che per te è diventata una necessità. L’ozio ti annoia troppo! Sei un po’ ribelle e ti piace l’estrema modernità. Tutto ciò che è nuovo e insolito cattura immediatamente la tua attenzione. La tua mela preferita è quella caramellata, condita con tutti i tipi di golosità.

Mela numero 3

Sei incredibile e, anche se potresti non considerarti la persona più divertente del mondo, gli altri ti trovano molto interessante. Il tuo ottimismo, immaginazione e senso della bellezza ispirano le persone intorno a te. Non vedono l’ora di vedere cosa farai dopo, quali idee avrai o quale sarà il tuo prossimo acquisto. Sei molto convincente, anche quando non cerchi di convincere nessuno. Hai una buona reputazione e le persone ascoltano i tuoi consigli. Il tuo più grande piacere sarà la torta di mele fatta in casa, deliziosa da vedere e gustosa.

Mela numero 4

Navighi con sicurezza negli alti e bassi della vita e li affronti in maniera Zen. I tuoi pensieri, azioni ed emozioni sono molto equilibrati. Sei una persona riservata e un po’ timida. Preferisci ascoltare piuttosto che parlare e non fai nulla per disturbare quell’equilibrio. Ti comporti sempre correttamente e sei molto affidabile, non hai paura di niente. Il tuo più grande piacere sarà avere una tazza di sidro di mele caldo. È una bevanda con tutto il sapore di casa.

Mela numero 5

Ti rende orgoglioso sapere di essere una di quelle persone che vivono la vita al massimo. Non è necessario cercare l’avventura, un giorno è sufficiente. Ti piace assaggiare, osservare, ascoltare. Puoi trasformare la routine in qualcosa di straordinario. Dal momento in cui ti svegli, vivi ogni minuto e dai importanza a tutto. Il tuo più grande piacere saranno le frittelle di mele fatte al forno.

Mela numero 6

Sei una persona intelligente con una mente acuta. Hai molte idee e sei iperattiva. Non sei particolarmente allegro, ma puoi chiacchierare vivacemente con chiunque se necessario. Le persone pensano che tu sia un tipo felice. Il tuo più grande piacere sarà avere una mela fresca di fattoria, accompagnata da formaggio fatto in casa. Semplice e delizioso!

