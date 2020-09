Quale cane scegli? Il test della personalità che ti aiuta a capire cosa metti al primo posto nella tua vita

Quale cane ti colpisce di più? Con questo simpatico test puoi scoprire quali sono i valori più importante nella tua vita. Ogni cucciolo ha un proprio carattere e temperamento, esattamente come noi. Per fare questo test bastano pochi secondi: guarda l’immagine e scegli uno dei cagnolini. Come diciamo sempre, questi test sono dei semplici giochi che ci aiutano a spezzare un po’ la routine quotidiana.

Risultati test

Doberman

Questa razza di cane è un simbolo di autorità, rispetto e obbedienza. Chi ha scelto questo animale ha una bussola morale inamovibile, anche se essere così impostati, a volte può essere problematico. Non ti piace l’improvvisazione e hai sempre un piano per tutto. Segui le regole e ti piace che gli altri agiscano allo stesso modo. Gli amici sono sconvolti del fatto che devi fare sempre tutto a modo tuo.

Shih Tzu

La persona che ha scelto questo adorabile cucciolo è qualcuno che spesso mette le emozioni sopra ogni altra cosa. La gioia è una delle sue caratteristiche distintive e ha sempre in mente ciò che vuole nella vita. Non ti piacciono i visi lunghi o le persone negative. Al contrario, cerchi il lato positivo di tutto.

Siberiano

Una razza molto intelligente che combina l’istinto con un profondo livello di analisi. Chi l’ha scelto è qualcuno che tiene sempre a mente ogni cosa prima di prendere una decisione e sceglie di studiare tutto prima di agire. Sei una persona analitica, che osserva sempre la situazione prima di agire. Apprezzi anche l’amicizia e la gentilezza, ma usi sempre la testa per prendere una decisione.

Collie

Una razza molto tranquilla e molto fedele. Chi ha scelto questo cane ha un’anima sensibile e calma, pone l’armonia come uno dei valori centrali della sua vita e non lascia niente al caso.Non ti piacciono le discussioni, né sei una persona aggressiva. Cerchi sempre di trovare un equilibrio, risolvi le controversie, sei il mediatore in ogni situazione.

Bulldog

Un cane amichevole che può andare d’accordo con chiunque, un vero “compagno fedele”. Chi lo sceglie ha tantissimi amici e con tutti un rapporto molto speciale, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Sei il primo a dare una mano, a dare una consolazione o ad aiutare i tuoi amici se si trovano nei guai. Inoltre sei socievole, quindi fai sempre nuove amicizie.

Fonte: Radio Mitre

Leggi anche: