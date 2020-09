Il test del bosco che ti aiuta a capire quali sono i tuoi desideri e segreti nascosti

In rete si sono tanti simpatici test che ci aiutano a scoprire qualcosa in più della nostra personalità. Tra i tanti, c’è il test del bosco che ci spinge a confrontarci con degli elementi.

L’ obiettivo è quello di portarci in una passeggiata immaginaria e analizzare come interagiamo con i diversi elementi che ci vengono presentati.

Ti consigliamo di prendere un foglio e una penna e di scriverti le risposte oppure di fare il test in compagnia di qualcuno.

Iniziamo. Guarda questa immagine e rispondi alle domande.

Stai andando a fare una passeggiata nel bosco : com’è il percorso? La vegetazione è ordinata e la strada sembra diritta? Stai camminando da solo o accompagnato? Chi è con te? Incontri un animale : che animale è? Come ti rapporti con lui? Continui a camminare e all’improvviso il sentiero si apre. Vedi la casa dei tuoi sogni. Com’è? Descrivi le sue dimensioni, il numero di finestre e se ha le sbarre. Entra in casa. La prima stanza che trovi è il soggiorno con un tavolo. Com’è il tavolo? Cosa c’è sopra e intorno? Esci di casa dalla porta sul retro, prima di andartene ti accorgi che qualcuno ha lasciato una tazza sul pavimento. Di che materiale? Cosa ne fai? Ti lasci la casa alle spalle e torni nel bosco, a un certo punto scopri che c’è uno specchio d’ acqua che ti impedisce di andare avanti. Com’è?Come lo attraversi? Hai raggiunto la fine della strada e non c’è più bosco da percorrere, ti fermi per guardare indietro?

Interpretazione e risultati

Il percorso iniziale: rappresenta il modo in cui vedi il mondo. Se gli alberi formano un percorso ordinato significa che vedi che la tua vita sta andando nella direzione che desideri. La persona che ti accompagna è la persona più importante della tua vita. Se hai deciso di continuare da solo, è perché in questo momento non c’è nessuno che reputi possa accompagnarti in questo momento della tua vita.

L’animale: è la rappresentazione irrazionale dei tuoi problemi: non importa com’è nella realtà, importa come l’hai immaginato. Il modo in cui interagisci con l’animale è indice di come risolvi i tuoi problemi. Se l’animale ti ha attaccato, probabilmente senti che i tuoi problemi danneggiano la tua stabilità mentale, se non ti ha attaccato, significa sicuramente che cerchi di risolvere i tuoi conflitti in modo assertivo. Se hai scelto di ignorarlo è perché eviti di affrontare gli ostacoli della vita.

La casa dei tuoi sogni: rappresenta le ambizioni e le capacità per risolvere i contrattempi, se ha molte finestre riflette un carattere estroverso. D’altra parte, se hai poche finestre e poche sbarre è un segno di insicurezza e timidezza.

La tavola: se la tavola non era circondata da persone e non c’erano né cibo né fiori, potrebbe significare infelicità.

La tazza: il materiale della tazza rappresenta come vedi la relazione con la persona nella prima domanda. Se è fatta di ferro o ceramica vedi una relazione duratura, se è di plastica o carta indica poca stabilità. Quello che hai deciso di fare con la tazza è una rappresentazione inconscia della tua relazione con la persona nella prima domanda.

L’acqua: la natura dello specchio d’acqua e le sue dimensioni rappresentano la dimensione e l’intensità del tuo desiderio sessuale. Se hai deciso di bagnarti, significa che dai molta importanza al sesso.

Guarderesti indietro?: Infine, se hai scelto di guardare indietro, può significare due cose: in primo luogo, dai molta importanza al passato e, in secondo luogo, speri di avere tutto ciò che hai percepito lungo la strada.

Fonte: Psicologia online

