“La fine è il mio inizio”: il celebre libro di Tiziano Terzani scaricabile online in versione ridotta e gratis dal 7 dicembre

Sarà disponibile online e gratuitamente da lunedì 7 dicembre la versione digitale ridotta del celebre libro di Tiziano Terzani La fine è il mio inizio, che raccoglie l’intenso dialogo tra padre e figlio. La rielaborazione Redux è curata proprio dal figlio Folco e sarà arricchita da immagini anche inedite.

Le toccanti parole, i sentimenti profondi, i messaggi di serenità e il desiderio di armonia con la natura, tutto lasciato da Tiziano Terzani, morto nel 2004, si ritrovano nel dialogo con il figlio Folco – nato a New York e cresciuto in Asia – ne La fine è il mio inizio (uscito postumo per Longanesi nel 2006), ora al centro dell’iniziativa online nata per raggiungere tutti noi, ognuno preso a gestire come meglio può questo grave periodo di emergenza.

Le parole ritrovate: l’amore secondo Tiziano Terzani

“I mesi che verranno ci vedranno isolati, lontano dagli altri – spiega Folco – impauriti e confinati dalla pandemia. Invece di sprecare quest’occasione con l’angoscia dei bollettini giornalieri alla tv o con la rabbia verso coloro che muovono le leve e gli interessi del mondo, questo può essere il momento per riflettere, costretti in un raro silenzio monacale, assieme a un libro-amico, sulle speranze e sugli errori del nostro tempo, sulle sfide che ci stanno davanti e, ancor più, sulle grandi domande che ognuno di noi un giorno si dovrà porre”.

E l’edizione “redux” è pensata in particolare per le nuove generazioni: «

“È come una mappa della vita – spiega Folco, che ha alleggerito il testo originale – è il succo del succo, una formula ancora più concentrata delle ultime riflessioni di un vecchio che, poche settimane prima di morire, riafferma dinanzi ai limiti e alle vulnerabilità di cui tutti soffriamo come sia possibile “fare una vita, una vera vita, una vita in cui sei tu, un vita in cui ti riconosci”.

Folco ha curato non solo il libro postumo La fine è il mio inizio, ma anche la sceneggiatura dell’omonimo film con Bruno Ganz ed Elio Germano. Folco Terzani (1969) scrittore e documentarista è

Il link per scaricare gratuitamente La fine è il mio inizio. Redux sarà disponibile lunedì 7 dicembre – e liberamente condivisibile – sul sito vicinolontano.it e su tizianoterzani.com

