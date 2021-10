Incidente al Tempio Voltiano: una mongolfiera si porta via una colonna da 300 kg

Un incidente (di cui non sono ancora chiare le dinamiche) ha deturpato la struttura esterna del museo dedicato al fisico comasco Alessandro Volta

Nella mattinata di ieri, una mongolfiera ha urtato il Tempio Voltiano a Como provocando il crollo di una colonna di marmo e il danneggiamento delle scale di accesso alla struttura. Fortunatamente non si registrano feriti in questo incidente: la colonna caduta aveva un peso stimato di circa 300 kg ma, per fortuna non ha colpito nessuno.

La mongolfiera si era da poco levata in volo e non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il cestello del pallone aerostatico dapprima contro alcuni alberi e poi contro il Tempio, trascinando con sé la colonna e altre parti della struttura. La scena è stata ripresa in modo amatoriale e il video dell’incidente è rimbalzato in poche ore su tutti i social, divenendo virale.

In queste ore sono al lavoro Polizia Locale e Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche necessarie a capire bene la dinamica dell’incidente. Come confermato anche dall’assessore ai lavori pubblici del comune di Como, Gervasoni, i danni sono ingenti.

Il Tempio Voltiano a Como è un museo scientifico dedicato alla memoria di Alessandro Volta, illustre fisico nativo della città. La struttura, concepita come un tempio in stile neoclassico, fu inaugurata nel 1928, in occasione del centenario della morte del fisico, e ospita memorabilia e cimeli voltiani per un totale di 234 reperti disposti in 15 vetrine; oltre agli strumenti utilizzati dallo scienziato, l’esposizione contiene anche antichi strumenti scientifici utilizzati nello studio dei gas e delle loro proprietà.

Fonti: QuiComo / Facebook

