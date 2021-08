A Tempio Pausania l’opera d’arte collettiva che tinge le strade sarde dei colori dell’arcobaleno

Pavimenti che sembrano arcobaleni o bellissimi mosaici variopinti. Accade a Tempio Pausania, cittadina al centro della Gallura, trasformata dall’associazione ColorArt in una galleria d’arte all’aria aperta in occasione della manifestazione di arte urbana partecipata Lastricolor, sostenuta dal Comune e dalla Regione Autonoma Della Sardegna – Assessorato al Turismo e dalla Fondazione di Sardegna. Non è la prima volta, e anche quest’anno il risultato è spettacolare.

Nessun artista dietro all’installazione, ma bambini e adulti che hanno colorato, ognuno, un pezzetto della pavimentazione di via Roma e corso Matteotti. Con vernici atossiche ed ecologiche.

Un’opera collettiva nata per valorizzare il patrimonio architettonico di Tempio Pausania, la famosa Città di Pietra, che vuole essere – un messaggio simbolico importante dopo tanti mesi di paure -.

Se passate da queste parti, fateci un salto, è uno spettacolo unico!

TEMPIO "CITTÀ DI PIETRA" E DEL COLORE

