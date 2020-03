Il Teatro San Carlo di Napoli porta gli spettacoli nelle nostre case. Ecco la programmazione #stageathome

Il teatro San Carlo di Napoli ha lanciato sui social l’hashtag #stageathome annunciando che, comodamente da casa propria, si potranno vedere gli spettacoli andati in scena nelle passate stagioni. Una vera e propria programmazione da gustare comodamente seduti sul divano.

Come tutti i teatri, anche il San Carlo di Napoli, viste le nuove direttive per fronteggiare l’emergenza coronavirus, è chiuso e tutti gli spettacoli sospesi. Questo non vuol dire che, chi ama il teatro, le opere liriche e il balletto, non possa godere di quanto andato in scena gli anni precedenti. Come? Da casa, grazie ai social dove il teatro ha annunciato che sarà possibile vedere alcuni dei suoi spettacoli più belli.

La programmazione degli spettacoli online

Tutti gli spettacoli saranno disponibili alle ore 20 tramite gli account social del Teatro (Facebook, Twitter e Instagram).

Ecco il programma degli spettacoli:

16 marzo – OPERA Cavalleria Rusticana – di P. Mascagni

18 marzo – BALLETTO Il lago dei cigni – di P. I. Tchaikovsky

21 marzo – BALLETTO Cenerentola – di S. Prokofiev

23 marzo – OPERA Otello – di G. Rossini

25 marzo – BALLETTO Lo schiaccianoci – di P. I. Tchaikovsky

28 marzo – OPERA Ermione – di G. Rossini

30 marzo – CONCERTO Zilberkant / Laca

Aprile:

1 aprile – OPERA Manon Lescaut – di G. Puccini

4 aprile – OPERA Carmen – di G. Bizet

6 aprile – BALLETTO Pulcinella – di I. Stravinsky

8 aprile – BALLETTO La Dame aux Camélias – di C. Davis

Già è possibile inoltre, collegandosi alle pagine social del teatro, partecipare ad tour virtuale della bellissima struttura, leggere alcuni approfondimenti e vedere speciali con interviste e curiosità.

“In questi tempi difficili – ha dichiarato la sovrintendente Rosanna Purchia – Il Teatro di San Carlo sente ancora di più la necessità di rafforzare la propria mission civile regalando, per quanto possibile, un attimo di spensieratezza, bellezza, arte, risvegliando in ciascuno, grazie a quei valori che costituiscono l’identità del nostro Paese, quel forte senso di comunità necessario a superare questo momento di difficoltà. La nostra attività di Spettacolo dal vivo è un’attività collettiva fatta con l’uomo e per l’uomo. Per questo siamo aperti virtualmente solo in maniera temporanea, ma torneremo presto fino a quando il San Carlo suonerà dentro e fuori le proprie mura ci sarà speranza per Napoli e per il mondo”.

Stiamo a casa, dunque, e godiamoci lo spettacolo!

Fonte: Teatro San Carlo/ Facebook

