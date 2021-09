Il teatro lotta contro il cambiamento climatico: l’emozionante spettacolo di Giovanni Morassutti al tramonto sulle rive del Tagliamento

Nell’ambito dell’iniziativa Climate Change Theatre Action, in Friuli Venezia Giulia l’attore e regista Giovanni Morassutti propone lo spettacolo When, scritto dalla drammaturga canadese Wren Brian ed interpretato da Viviana Piccolo e Clelia Delponte.

Climate Change Theatre Action, promosso dal The Arctic Cycle e dal Centro per le pratiche sostenibili nelle arti, è un progetto che tra settembre e dicembre 2021 propone una serie di letture e spettacoli di brevi opere teatrali scritte da oltre 50 drammaturghi di tutto il mondo sul tema del cambiamento climatico. Gli spettacoli verranno presentati in coincidenza con l’incontro delle Nazioni Unite, in merito al Green New Deal, in programma per questo autunno a Glasgow.

When avrà luogo il 16 Ottobre al tramonto sulle rive del fiume Tagliamento. Nel corso della giornata sono previsti anche una serie di interventi sulla tematica ambientale a cura di diversi partner, come Legambiente Pordenone e Edoardo Marcon, titolare della ditta La casa del sole che spiegherà il funzionamento dei pannelli solari.

L’evento rientra fra le proposte della residenza per artisti internazionale Art Aia – Creatives / In / Residence, fondata da Morassutti che unisce arte e sostenibilità ambientale.

Ho deciso di mettere in scena lo spettacolo When, al tramonto, sulle rive del fiume Tagliamento nel rispetto della sua autenticità. I suoi canali e la sua acqua mi fanno sentire connesso con la natura e con la vita. Penso sia fondamentale creare delle occasioni in cui condividere il delicato equilibrio del pianeta Terra che negli ultimi 50 anni abbiamo violato in maniera drastica. Con le attrici stiamo lavorando sulla ricerca dell’organicità e sono contento che siano due donne sensibili al tema. Di questi tempi è importante osare di immaginare insieme un futuro per cui valga la pena di lottare.

dichiara Morassutti.

L’iniziativa, inserita in un percorso di sensibilizzazione più ampio, sarà un evento grado di diffondere la cultura della tutela ambientale attraverso l’arte e aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali.

