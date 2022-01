L’artista che celebra l’amore per l’oceano trasformando le tavole da surf in opere d’arte

I paesaggi marini dell’Australia dipinti su tavole da surf destinate alla discarica: ecco come quest’artista esprime il suo amore per l’Oceano

La pittrice gallese Claire Marie ha fatto del riciclo di tavole da surf la sua arte:

Prendo vecchie tavole da surf che hanno avuto il loro tempo nell’oceano e sono destinate alla discarica, e da esse creo opere d’arte

spiega Marie, che da dieci anni vive vicino Perth, nell’Australia occidentale.

Oltre a essere bellissimi, i suoi dipinti su tavole di seconda mano hanno un valore che va al di là dell’estetica: ogni pezzo è unico ed evoca ricordi di determinati luoghi ed eventi, imprimendo i momenti trascorsi a cavalcare le onde. Sul retro di ogni opera è scritto il significato e la storia che racconta.

Sono appassionata di ambiente e sostenibilità e, salvando vecchie tavole da surf dalle discariche, riesco a combinare la mia passione per la riduzione dei rifiuti, arte e il mio amore per l’oceano.

Come racconta sul suo sito, Claire Marie ha sempre amato l’arte, in particolare il disegno e la pittura. Questa passione l’ha portata a studiare arti visive. La sua carriera artistica da allora è stata diversificata: ha sempre amato dipingere sugli oggetti, dalle scarpe ai mobili. Lavorando sotto il nome di “The Little Treasure Company”, la sua popolarità è cresciuta lentamente, ma inesorabilmente, negli ultimi 10 anni grazie ai social media.

Un bellissimo esempio di come gli oggetti possono tornare ad avere una seconda vita, raccontando pezzi di memoria e celebrando la bellezza della natura.

