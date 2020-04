Subsonica: a sorpresa arriva stanotte l’album inedito “Mentale strumentale”, pronto da 16 anni

La notizia che stiamo per darvi vi lascerà a bocca aperta: a sorpresa, alla mezzanotte di oggi, uscirà il nono album di inediti dei Subsonica. Un disco, pensate, nato ben sedici anni fa e mai pubblicato prima: si intitola Mentale Strumentale ed è un lavoro che aspettava il momento giusto per vedere la luce. Quel momento sembra essere arrivato.

Ventiquattro anni di carriera, otto album pubblicati, tournée soldout, successi nazionali e internazionali e un album, Mentale strumentale, rimasto nel cassetto per ben sedici anni, in attesa di una “sospensione temporale” che permettesse a tutti di goderne pienamente. Il suo tempo è arrivato: oggi, allo scoccare della mezzanotte, la nona fatica discografica dei Subsonica sarà finalmente disponibile. Se state pensando, però, a un progetto che rimandi a qualcosa che esiste già, siete fortemente fuori strada: Mentale Strumentale è un album totalmente diverso, composto da undici brani interamente strumentali, registrati e prodotti nel 2004, ma mai pubblicati prima.

A spiegare il motivo di questa scelta è la stessa band torinese. Ecco le parole del gruppo sui social:

Per anni abbiamo pensato che prima o poi sarebbe arrivato il momento adatto per fare uscire quei brani, senza schiacciarli tra un album di canzoni, l’annuncio di un tour e un progetto solista. E la “sospensione temporale” che stiamo vivendo in queste settimane, strane e complicate, ci sembra dimensione particolarmente adatta. È un momento di inevitabile riflessione, forse anche di immaginazione collettiva. Siamo improvvisamente tanti e tutti insieme a cercare di capire che mondo troveremo fuori dalla porta di casa quando torneremo ad uscire. Se ci sarà davvero un cambiamento, sarà dovuto esclusivamente alla capacità di slancio e all’esigenza di prospettive più aperte e coraggiose che ognuno di noi sarà in grado di coltivare. Ecco perché pensiamo di proporre oggi, a chi ci ha sempre seguito, il resoconto di questa avventurosa esperienza, diversa per forma e densità da tutte quelle per cui siamo stati conosciuti fino ad ora.