Studio Ghibli mette a disposizione oltre 400 illustrazioni gratis ad alta risoluzione

Oltre 400 immagini ad alta risoluzione, a disposizione di tutti gli appassionati. In questi giorni lo Studio Ghibli, da sempre ferreo sull’utilizzo delle immagini, sta offrendo la possibilità di scaricare gratuitamente le proprie illustrazioni.

Esultano gli appassionati che potranno effettuare il download di oltre 400 immagini, tratte dei film più belli e noti dello studio di Hayao Miyazaki & Co. In tutto sono 50 foto e 8 film diversi: Quando C’era Marnie, La Storia della Principessa Splendente, Si Alza il Vento, La Collina dei Papaveri, Arrietty – Il Mondo Segreto Sotto il Pavimento, Ponyo sulla Scogliera, I Racconti di Terramare e il film Premio Oscar La Città Incantata.

Non si tratta della prima volta. Già ad aprile lo studio Ghibli aveva messo a disposizione alcuni sfondi per le videochiamate, in pieno lockdown. Un modo per far sentire la propria vicinanza ai fan di tutto il mondo, costretti a casa per via della pandemia.

Questa volta però le immagini sono tantissime e potranno essere scaricate liberamente, con un unica richiesta da parte del produttore Toshio Suzuki, che invita al buon senso. In altre parole, se è possibile scaricarle a uso personale, è bene evitarne l’utilizzo in contesti commerciali violando i diritti artistici degli ideatori:

“Da questo mese inizieremo a fornire foto di scena dei lavori dello Studio Ghibli e metteremo a disposizione 8 opere, principalmente nuove, per un totale di 400 pezzi. Sentiti libero di usarle entro i limiti del buon senso” si legge nella pagina ufficiale.

Per visionare e scaricare le immagini clicca qui

Fonti di riferimento: Studio Ghibli

