Studio Ghibli sta realizzando il castello errante di Howl a grandezza naturale

Il parco a tema dedicato al leggendario universo dello Studio Ghibli non è più un’utopia e dovrebbe essere inaugurato in Giappone nell’autunno del 2022. I lavori di costruzione sono già iniziati nella prefettura di Aichi, dove sorgerà il parco. Si preannuncia un luogo fantastico, in cui sarà realizzato anche “Castello errante di Howl” a grandezza naturale, in omaggio al celebre film d’animazione del 2004 diretto da Hayao Miyazaki.

“Voglio creare un parco unico che riproduca la visione del mondo dello Studio Ghibli. Sarà amato da molte persone in futuro e sarà tramandato alle generazioni future” ha annunciato il governatore della prefettura di Aichi Hideaki Ōmura.

Grande l’entusiasmo anche di Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, che durante la conferenza stampa di presentazione del progetto ha dichiarato: “Farò del mio meglio per rendere felici molte persone in Giappone e all’estero”.

Come sarà strutturato lo Studio Ghibli Park

Il parco a tema sarà realizzato in un’area di oltre 200 ettari al Monicoro Park, a Nagoya, città che nel 2005 ospitò l’Expo. Sarà, quindi, immerso nel verde e suddiviso in cinque aree tematiche, basate sui classici d’animazione di Hayao Miyazaki: “Youth Hill” “Ghibli Warehouse”, “Dondokomori”, “Princess Mononoke” e “Witch Valley”. Mentre alcune sezioni verranno aperte a breve, per alcune bisognerà aspettare ancora un paio di anni.

Ecco l’anteprima del progetto “Ghibiland”:

Il Castello errante di Howl

Una delle attrazioni più attese del parco è sicuramente la riproduzione del “Castello errante di Howl”, che sarà realizzato nella zona “Witch Valley”. L’iconico castello, che sarà più piccolo rispetto a quello mostrato nel film d’animazione, non si muoverà davvero. Ma sarà alto quanto un edificio di circa 5 piani e i visitatori potranno accedervi per visitare le varie camere. Nella stessa zona dove sorgerà il castello di Howl sarà possibile ammirare diversi splendidi giardini e fermarsi per un boccone in uno dei ristoranti. Di seguito vi mostriamo un’anteprima della struttura, che sarà sicuramente colorate nella sua versione finale:

Fonte: The Chunichi Shimbun/Studio Ghibli/YouTube

