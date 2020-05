Gli street artist trasformano i silos in opere d’arte per far rinascere le zone più desolate dell’Australia

Nell’Australia rurale la vita non è affatto semplice, anche perché la siccità, soprattutto negli ultimi anni, ha messo a terra gli agricoltori locali. Tanti di loro hanno dovuto abbandonare le proprie aziende non avendo più di che vivere e intere città si sono ritrovate sul lastrico. Ma a volte le situazioni di crisi possono trasformarsi in occasioni di rinascita.

E così, a Thallon, una città australiana del Queensland, che stava rischiando come molte altre di scomparire nel nulla, la comunità ha pensato di puntare sull’arte. Nel 2017 due street artist di nome Joel Fergie e Travis Vinson, di Brisbane, sono stati coinvolti nella creazione di una gigantesca opera d’arte su quattro altissimi silos, intitolata “The Watering Hole“, dove protagonisti sono enormi uccelli locali e animali da fattoria, immortalati al tramonto.

Fergie e Vinson hanno utilizzato 500 barattoli di vernice spray per terminare la decorazione e ci hanno messo in totale 21 giorni. Un lavoro enorme che ha però dato i suoi frutti. Non solo in termini di bellezza, l’opera è davvero stupefacente, ma anche dal punto di vista commerciale. Oltre a essere stata nominata migliore opera d’arte pubblica agli Australian Street Art Awards del 2019, ha cominciato ad attirare sempre più turisti in questa città altrimenti desolata. Una vera e propria ancora di salvezza.

In realtà, l’opera dei due street artist non è l’unica di questo tipo in Australia, sebbene sia una delle 30 più grandi dipinte su silos. Altri artisti sono stati coinvolti nel corso del tempo per valorizzare luoghi dimenticati, attingendo elementi dalla realtà del posto.

Nel frattempo Annette ed Eric Green, che si sono appassionati di questa forma d’arte, hanno persino deciso di aprire una pagina fb tutta dedicata all’arte sui silos, chiamata “Silo Art Trail“, dove aiutano altri curiosi a raggiungere i silos più belli dell’Australia. Si tratta di opere pazzesche che ormai attirano moltissimi visitatori. Ecco alcune delle più belle.

I silos di Guido van Helten a Brim

L’artista Guido van Helten ha dipinto questi quattro silos all’inizio del 2016, e vi ha raffigurato 4 agricoltori, inclusa una donna, che esemplificano la forza e la resilienza della comunità agricola locale. L’opera si trova a Brim, sulle rive dello Yarriambiack Creek, nella regione Victoria.

Six Stages of Banksia baxteri di Amok Island a Ravensthorpe

L’artista Amok Island ci ha messo 31 giorni a completare questo meraviglioso murale e ha utilizzato, per riuscirci, 338 litri di vernice. Le immagini protagoniste sono ispirate alla flora e alla fauna locale, e ogni lato dei 3 silos dipinti mostra uno stadio diverso della fioritura della banksia.

I silos di Weethalle e Grenfell di Heesco Khosnaran

L’artista Heesco ha dipinto i silos di Grenfell e di Weethalle, dove ha raffigurato animali locali e agricoltori.

I silos di HENSE a Northam

Sono coloratissimi i silos dipinti dall’artista HENSE che con il suo inconfondibile stile li ha resi unici e originalissimi.

I silos di Rone

Un altro artista che ha interpretato a modo suo i silos austrialiani è stato Rone, che li ha personalizzati con splendidi ritratti.

Ed ecco di seguito i silos artistici consigliati da Annette ed Eric Green sulla loro seguitissima pagina fb, “Silo Art Trail“.

Photo by Glenda Levett. Pubblicato da Silo Art Trail su Lunedì 5 giugno 2017

Photo by Cyril Lionnet. Pubblicato da Silo Art Trail su Venerdì 28 luglio 2017

Thank you Phillip Dubbin Photography, I hadn’t thought of taking the photo on this angle, very nice, hey Katie Kaff Eine Pubblicato da Silo Art Trail su Mercoledì 20 giugno 2018

Ti potrebbe interessare anche: