Street art: la nuova opera di Laika dedicata alla legalizzazione dell’aborto in Argentina

A Roma, in via Torino, dietro l’ambasciata argentina, è comparsa una nuova opera di street art realizzata dall’artista Laika, “ES LEY!“. Si tratta di un omaggio alla legalizzazione dell’aborto, appena approvata nel paese sudamericano.

Leika, nella didascalia che accompagna il post pubblicato su Instagram, scrive:

“Finalmente in Argentina una battaglia lunga decenni giunge a compimento ma c’é ancora moltissima strada da fare in tutto il mondo. Solamente 60 paesi permettono l’accesso libero e legale all’aborto; solo il 37% delle donne in età fertile vive in paesi in cui l’aborto è permesso senza divieti. Oggi si festeggia questo importante traguardo per ripartire ancora più forti domani.”