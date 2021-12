Guarda il solstizio d’inverno in diretta dai monoliti più suggestivi dell’antichità

Le dirette, completamente gratuite e fruibili su YouTube, permetteranno a spettatori di tutto il mondo di ammirare il sorgere del sole a Stonehenge (Inghilterra) e a Chambered Cairn (Scozia)

Gli antichi erano grandi osservatori dei fenomeni ciclici della natura – come le maree, l’alternarsi delle stagioni, l’allungarsi o l’accorciarsi delle giornate – e modificavano lo scorrere delle loro giornate in funzione di questi. Le loro conoscenze, accurate e precise seppur nella loro “ingenuità”, si vedono ancora oggi riflesse nelle poche strutture architettoniche sopravvissute al passare del tempo.

Il Regno Unito è ricco più di altri Paesi di strutture risalenti agli uomini primitivi, che ancora regalano spettacoli di rara bellezza in giorni particolari del calendario astronomico, come per esempio il solstizio d’inverno che cade oggi. Per permettere agli abitanti di tutto il mondo di godere del sorgere del sole in questi siti archeologici così famosi, i governi britannico ed irlandese trasmetteranno in streaming su YouTube il tramonto del sole di oggi (21 dicembre) e l’alba di domani (22 dicembre). Sveglia all’alba quindi per ammirare il sorgere del sole in diretta dai monumenti di Stonehenge (Inghilterra), Newgrange (Irlanda) e Maeshowe (Scozia).

Certamente il più noto dei siti è quello di Stonehenge, in Inghilterra, composto da colossali megaliti disposti in forma circolare e sormontate da architravi sistemati orizzontalmente: secondo gli archeologi, si tratta del primo osservatorio astronomico della storia dell’uomo, poiché allineato perfettamente con la posizione del Sole nei giorni di solstizio. Anche il sito funerario di Newgrange, in Irlanda, è altrettanto importante: costruito in epoca neolitica (3200 a.C.), rappresenta la più antica opera architettonica dell’uomo – più antica persino delle piramidi egizie; inoltre, i raggi solari del solstizio invernale illuminano (solo in questa giornata) la camera sepolcrale centrale per ben 17 minuti. Infine il Maeshowe, in Scozia, è uno dei monumenti sepolcrali più antichi e grandi ancora conservati: il posizionamento delle tombe è fatto in modo che la camera centrale sia illuminata durante il solstizio d’inverno, ecco perché è così suggestivo assistere all’alba in questo sito archeologico.

Osservare l’alba da questi siti (in maniera reale o virtuale) ci permette di apprezzare meglio fino a che punto gli uomini primitivi fossero davvero consapevoli della natura che li circondava e attenti alle sue manifestazioni – diversamente da noi, troppo concentrati su noi stessi e sul progresso tecnologico per fermarci ad apprezzare la meraviglia del mondo naturale in cui viviamo.

Dove connettersi

Stonehenge

QUI sarà possibile seguire in diretta, in modo gratuito, il sorgere del sole nel sito dello Stonehenge. 22 dic 2021, inizio 07:25 GMT (approssimativo)

orario del sorgere del sole: 08:09 GMT (approssimativo)

Newgrange

QUI si potrà assistere all’alba nel sito di Newgrange. 08:45 UTC 20, 21 e 22 dicembre

Maeshowe

QUI, invece, sarà possibile ammirare il sole che sorge sulle maestose tombe neolitiche di Maeshowe. 21 dic 2021 (orario non indicato)

Fonti: Heritage Ireland / YouTube

