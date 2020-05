Le statuine del presepe napoletano che rendono omaggio a medici e infermieri, gli eroi dell’Italia ai tempi del coronavirus

View this post on Instagram

Buongiorno,vi presento le statuine del giorno….gli eroi che stanno salvando l’Italia i medici e infermieri!!!!!un doveroso tributo saranno sul presepe Di Virgilio!!!!!🌈🌈🌈🌈🌈❤️❤️❤️❤️❤️❤️💪🏼💪🏼💪🏼🌻🌻🌻🌻🇮🇹🇮🇹 #gennydivirgilio#napoli#arte#eroi#medici#covid_19 #celafaremo💪 #sorrideresempre❤️ #vivalavita❤️