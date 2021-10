L’inquietante statua della ragazza che sta annegando nel fiume di Bilbao ci invita a riflettere sulle conseguenze della crisi climatica

In Spagna nuova istallazione artistica iperrealista vuole stimolare il dibattito sulla crisi climatica

La statua di una ragazza che sta annegando è apparsa senza preavviso pochi giorni fa nella città spagnola di Bilbao. L’opera, dai toni distopici, rappresenta il ritratto di una giovane che fa capolino dalle acque torbide del fiume Nervión; la testa, pesante 120 kg, viene continuamente sommersa o scoperta dall’acqua.

Il progetto è nato per far riflettere sull’urgente necessità di scegliere, oggi in ottica futura, modelli di vita e di sviluppo sostenibili. La costante evoluzione dell’istallazione, dovuta al continuo cambiamento del livello del fiume, rimanda all’immediata necessità di invertire una rotta che sta conducendo la specie umana verso la distruzione del Pianeta.