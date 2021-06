La statua del maiale trasformato in porchetta a Trastevere è stata tolta (ma solo per essere restaurata)

Va rilevato che nessuna voce si è alzata nei giorni scorsi per protestare contro le scritte blasfeme e anti-animaliste apparse sulla base della statua mentre oggi c’è chi si indigna per un’azione che, per quanto illecita sotto il profilo giuridico, rappresenta una forma di protesta di valenza artistica che ha il merito di aver disvelato parte essenziale della realtà, cioè il sangue delle vittime innocenti, 12 milioni l’anno i maiali uccisi solo in Italia, rendendo l’opera assai più completa e veritiera – dichiara David Nicoli, responsabile LAV Roma. La raffigurazione acritica del cadavere legato di un maiale ucciso, messo in forno e pronto per essere fatto a pezzi e divorato, nella Roma del 2021 sconcerta, divide le coscienze, separa le persone tra chi vede solo del cibo e chi invece il martirio di un essere senziente sofferente. Chiediamo alla presidente Sabrina Alfonsi di prendere atto del fallimento dell’iniziativa: l’intento ironico e goliardico dichiarato non è stato apprezzato dai romani e la socialità auspicata alla fine non solo non è stata raggiunta ma ne esce invece frantumata.