L’ultima opera di questa street artist afghana è un pugno nel cuore

In una tiene stretta una pianola con dietro una serie di uomini armati e minacciosi, in un’altra non ha la bocca, a significare un annientamento di verbo e pensiero. È la donna afghana raffigurata da una giovane artista – Shamsia Hassani – graffiti writer e professoressa di scultura all’Università di Kabul. La sua missione? Denunciare la situazione della figura femminile in Afghanistan.

Con lei, nata in Iran da genitori fuggiti dalla guerra civile e prima afghana a dedicarsi alla street art, oramai da anni è infatti raffigurata tutta la condizione dell’universo femminile in Afghanistan. La capitale ne è piena e non solo di graffiti.

Avvolte nel chador tradizionale e in pose leggiadre, con strumenti musicali o anche solo immerse nei loro pensieri, Shamsia ha un obiettivo: insegnare alla donna a guardare se stessa e i suoi desideri. E fare in modo che qualcosa cambi.

Nella sua ultima opera, pubblicata poche ore fa, il vaso con la “speranza” cade. Ma non è rotto. C’è ancora la possibilità di raccoglierlo. E noi speriamo fortemente che sia davvero così, per Shamsia e tutte le altre.

Il silenzio assordante delle donne afgane, piombate nell’oscurità.

L’arte cambia la mente delle persone e le persone cambiano il mondo, scrive Shamsia.

Ma quanto è complicato in questo momento?

Ci vuole un attimo per capire la logica che Shamsia segue nelle sue opere: le sue sono donne che si ritrovano in un una società in cui l’universo maschile domina in tutti i campi. E lo scopo è quello di conferire alle donne del Paese un volto diverso, che prenda spunto per nuova forza e rinnovato coraggio e dalla volontà di raggiungere obiettivi.

Come fare? Ci vuole coraggio e il carattere femminile infuso da lei nelle sue opere illustrano un essere umano che è orgoglioso, tenace e può portare cambiamenti anche nella vita delle persone.

Shamsia Hassani è una donna forte e sa rappresentare il dolore del suo Paese. Ma ora che fine faranno le sue opere?

Fonte: shamsiahassani Instagram

