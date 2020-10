Addio Sean Connery, l’affascinante 007 ci lascia a 90 anni

Leggendario quanto affascinante, ci lascia a 90 anni l’attore scozzese che fu il più celebre volto cinematografico di James Bond nella saga di 007. Muore all’età di 90 anni.

A darne la Bbc. Sean Connery è stato uno degli attori più apprezzati del XX secolo. A lui è soprattutto legato il personaggio di James Bond negli Anni ’60 e ’70, ma durante la sua decennale carriera ha recitato anche con Hitchcock, in “Marnie” (1964), in “Rapina record a New York” di Sidney Lumet, e nell’indimeticabile “Il nome della rosa”, in cui il ruolo di Guglielmo da Baskerville gli valse il Premio BAFTA come miglior attore.

Come non ricordarlo, poi, nel ruolo di Jimmy Malone “The Untouchables – Gli intoccabili“, opera indiscussa di Brian de Palma del 1987. Per questa interpretazione Conery ottenne il Premio Oscar e un Golden Globe nella categoria miglior attore non protagonista.

Fonte: BBC