Tornano le magiche avventure di Sailor Moon in un nuovo film Netflix

Il 3 giugno è una data da segnare per tutti i fan di Sailor Moon, l’iconica guerriera dell’amore, della giustizia e del mistero. Proprio a partire da quel giorno, infatti, sarà disponibile su Netflix il nuovo attesissimo film dedicato all’eroina del manga giapponese che ha stregato intere generazioni. “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”, già uscito al cinema in Giappone, sarà suddiviso in due parti, dalla durata di di 80 minuti ciascuna.

Il nuovo film sarà una prosecuzione della serie anime “Sailor Moon Crystal” del 2014. Oltre a proporre uno stile di animazione più innovativo, quest’ultimo adattamento sarà decisamente più fedele alle storie raccontante nei manga di Naoko Takeuchi,

“Le guerriere dell’amore e della giustizia tornano in un doppio film dove i sogni diventano realtà, mentre combattono il misterioso Circo della Luna spenta e risvegliano nuovi poteri” si legge nella sinossi ufficiale di “Sailor Moon Eternal”.

Il trailer ufficiale di “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”

Pronti per rivivere le magiche avventure di Sailor Moon? Ecco a voi il trailer ufficiale pubblicato da Netflix:

