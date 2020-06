Rino Gaetano Day, l’omaggio al cantautore a 39 anni dalla scomparsa

Oggi si celebra il 39esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, geniale e irriverente cantautore crotonese, morto a soli 30 anni in seguito a un incidente auto sulla Nomentana.

Come ogni anno la Rino Gaetano Onlus renderà omaggio al popolare artista, le cui canzoni sono ancora amate da tanti appassionati di musica, anche tra le nuove generazioni.

Date le restrizioni ancora presenti a causa dell’emergenza coronavirus, per la decima edizione del Rino Gaetano Day non sarà possibile assistere al consueto concerto che da ormai dieci anni riempie Piazza Sempione.

L’appuntamento per ricordare il cantautore per questo 2020 sarà online sulla pagina Facebook della Rino Gaetano Band, cover band ufficiale fondata nel 1999 dalla sorella Anna Gaetano e guidata dal nipote Alessandro.

Durante la giornata, la bacheca della band si riempirà di fotografie, video e contributi inediti e speciali.

Si tratta di un’occasione “per diffondere la memoria musicale storica di Rino Gaetano, condividendo momenti indimenticabili con i tantissimi fan che lo amano e ascoltano, ma soprattutto con quanti non lo conoscono ancora, cantando le sue canzoni piene di ironia, ideali e parole sulle quali riflettere e scuotere le nostre coscienze.”, come si legge sulla pagina della Rino Gaetano Band.

#rinogaetanoday per diffondere la memoria musicale storica di Rino Gaetano, condividendo momenti indimenticabili con i… Pubblicato da Rino Gaetano Band su Martedì 2 giugno 2020

Alle 18,00 la Rino Gaetano Band si esibirà in un concerto a porte chiuse in uno spazio del Municipio di Roma, che sarà trasmesso in streaming sempre sulla pagina Facebook della tribute band.

La X edizione del Rino Gaetano Day è, per ovvie ragioni, rimandata al 2021, ma non ci fermiamo. In occasione della… Pubblicato da Rino Gaetano Band su Lunedì 1 giugno 2020

Fonte di riferimento: Rino Gaetano Band