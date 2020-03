“Rinascerò”, l’inno di speranza che Roby Facchinetti dei Pooh ha dedicato alla sua Bergamo ferita

Bergamo è uno dei luoghi più colpiti dall’emergenza coronavirus, impossibile dimenticare le immagini dei camion militari che portano via le bare delle persone decedute. Il cantautore Roby Facchinetti ha voluto dedicare alla sua città ferita una canzone che è un vero e proprio inno di speranza e rinascita.

Scritta in collaborazione con Stefano D’Orazio, un altro ex Pooh, “Rinascerò, rinascerai” lancia un messaggio di speranza e vuole infondere forza a tutte le persone che in questa città stanno vivendo uno dei momenti più bui della loro storia. Come hanno dichiarato gli autori, è una dedica a chi ci ha lasciato, un ringraziamento per chi in questi giorni sta lavorando incessantemente e una preghiera per una città che non si arrende ma che è carica del desiderio di rinascita.

E’ lo stesso Facchinetti a raccontare, all’Eco di Bergamo, come è nato il brano:

“Dopo aver visto in televisione le immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei miei concittadini sono stato travolto dall’emozione: il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo di ‘Rinascerò, rinascerai’. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa, in particolare per la mia città, così duramente colpita”.

Nel video del brano, condiviso dallo stesso Facchinetti sul suo canale YouTube, si vedono le immagini della città intervallate dai volti delle tante persone che hanno partecipato al progetto, tra cui medici e infermieri di Bergamo, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e il team di giocatori, che mostrano i cartelli con scritto “’Rinascerò, rinascerai’”.

Tutti i proventi dei download, dei diritti d’autore ed editoriali del brano saranno interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche. Se intendete sostenere il progetto potete acquistare “Rinascerò, rinascerai” qui.

Facchinetti ci tiene a smentire una bufala apparsa sui social in cui si sosteneva che bastava visualizzare il video di “Rinascerò, rinascerai” per contribuisce a fare beneficenza. In realtà, sottolinea il cantante, l’unico modo per essere d’aiuto è acquistare legalmente il brano.

Questo il testo di “Rinascerò”.

Rinascerò rinascerai

quando tutto sarà finito

torneremo a riveder le stelle

Rinascerò rinascerai

la tempesta che ci travolge

ci piega ma non ci spezzerà

siamo nati per combattere la sorte

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

questi giorni cambieranno i nostri giorni

ma stavolta impareremo un po’ di più

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

abbracciati da cieli grandi

torneremo a fidarci di Dio

ma al silenzio si respira un’aria nuova

ma mi fa paura questa mia città

siamo nati per combattere la sorte

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai

Il brano è arrangiato da Danilo Ballo con il mixaggio di Marco Barusso, i cori sono stati cantati da un gruppo di voci bergamasche riunite grazie alla collaborazione di Daniele Vavassori, e dalla voce di Valeria Caponnetto Delleani, mentre le chitarre del finale sono suonate da Diego Arrigoni, chitarrista dei Modà.

Come fa sapere Facchinetti, la canzone uscita solo ieri, è già prima nella classifica iTunes.

Fonti di riferimento: L’Eco di Bergamo/ Youtube

Leggi anche: