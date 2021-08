Lo scultore che ricicla il legno spiaggiato per creare magnifici draghi e animali giganti

Draghi pronti a spiccare il volo, enormi cavalli, maestosi cervi, ragni e uccelli. Gli animali dell’artista inglese James Doran-Webb nascono da scarti di legno spiaggiato. Che prendono letteralmente nuova vita. Si tratta della cosiddetta “Driftwood art“, arte che recupera creativamente il legno di mare.

Strutture in acciaio, in alcuni casi di enormi dimensioni, supportano le sculture lignee di James Doran-Webb, adagiate a terra oppure su tronchi d’albero, sassi e altri supporti.

Un lungo lavoro che richiede pazienza infinita visto l’impiego di pezzi di legno anche piccolissimi, utilizzati per riprodurre in modo verosimile il pelo o le piume degli animali. E pensare che alcune sculture pesano fino a 500 Kg, come i singoli cavalli al galoppo.

La scelta di legno di recupero è volutamente improntata alla sostenibilità ambientale, tema molto caro all’artista inglese, oggi residente nelle Filippine.

Ecco una selezione delle sue opere più belle. Sembrano uscite da fiabe e leggende.

