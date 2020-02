Ritrovato prezioso manoscritto con le memorie (e i segreti) degli Inca

Un prezioso manoscritto del 1838 con le memorie degli antichi governanti Inca è stato finalmente recuperato dopo più di un secolo.

Il manoscritto, intitolato “Ricordi della monarchia peruviana o ritratto della storia degli Incas“, era stato scritto da Justo Apu Sahuaraura Inca, discendente per linea materna dell’imperatore inca Huayna Cápac e del principe Christopher Paullo Inca e vissuto tra il 1775 e il 1853.

Sahuaraura, membro della nobiltà indigena di Cusco, ricercatore, sacerdote cattolico ed eroe dell’Indipendenza del Perù, si dedicò a salvare la memoria dell’impero Inca e si definiva “l’ultimo discendente della dinastia imperiale degli Incas”.

Per scrivere il testo ritrovato, Sahuaraura consultò documenti ormai introvabili grazie ai quali riuscì a descrivere il periodo Inca fino all’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo.

Il documento contiene informazioni sull’Inca Garcilaso de la Vega, il primo meticcio intellettuale d’America (1539-1616), nonché una serie di resoconti sull’ingresso degli spagnoli a Cusco, capitale dell’impero Inca a sud-est del Perù.

Il documento era purtroppo scomparso dalla Biblioteca Nazionale durante la Guerra del Pacifico (1879-1884), quando le truppe cilene hanno occupato la città di Lima.

Una volta arrivato in Cile, il manoscritto è finito nelle mani di collezionisti che non lo hanno mai consegnato alle biblioteche. In seguito si è scoperto che il documento era entrato a far parte della collezione di una famiglia brasiliana nel 1970: in seguito a una trattativa, la famiglia ha accettato di restituirlo alla Biblioteca nazionale del Perù lo scorso novembre.

“Il valore di questo documento del 1838 è incalcolabile. È sempre stato considerato un gioiello estremamente raro, non abbiamo altri manoscritti di questa natura”, ha spiegato Gerardo Trillo, direttore della protezione delle collezioni della Biblioteca nazionale.

Ora che è tornato presso la Biblioteca Nazionale di Lima, il manoscritto è stato digitalizzato e può essere consultato online.

