Radiohead, pubblicato un intero concerto live in streaming per i fan

Dove vorresti essere in questo momento? Se la risposta è a un concerto dei Radiohead, beh, sarai accontentato! Lo storico gruppo rock ha da poco pubblicato pubblicato un intero live, della durata di più di due ore, la sulla loro piattaforma Radiohead Public Library.

La band si trovava al Best Kept Secret Festival, in Olanda, per il suo tour con l’album “A Moon Shaped Pool”. Era il 19 giugno 2017 e vedere queste immagini oggi, con il pubblico accalcato e in delirio fa uno strano effetto, quasi da documentario storico… Proprio in questo momento queste 24 canzoni possono aiutarci a superare momenti difficili. Quindi, grazie Radiohead!

Siete pronti per scatenarvi? Fate spazio in salotto e, augurando una pronta guarigione al chitarrista Ed O’Brien, infettato dal coronavirus e attualmente in quarantena, godetevi questo concerto direttamente da casa.

Set list:

1. Daydreaming 2. Desert Island Disk

3. Ful Stop

4. 15 Step

5. Myxomatosis

6. Climbing Up The Walls

7. All I Need

8. Pyramid Song

9. Everything In It’s Right Place

10. Bloom

11. Identikit 12. Idioteque

13. The Gloaming

14. The Numbers

15. Exit Music (for a film)

16. Bodysnatchers

17. Street Spirit (fade out)

18. Nude

19. Let Down

20. Separator

21. Paranoid Android

22. Reckoner

23. Lotus Flower

24. There, There

