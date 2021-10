Questo nuovo murale di Milano mangia lo smog nell’aria e ci fa riflettere sugli sprechi alimentari

Realizzato con una vernice mangia-smog, l’opera apparsa nel capoluogo lombardo invita a riflettere sullo stretto legame tra sprechi alimentari e crisi climatica

È stato inaugurato a Milano il murale “amico dell’ambiente”, realizzato dall’artista Elena Zecchin in collaborazione con Too Good To Go e l’associazione di promozione sociale Rob de Matt. L’opera di 22 mq, grazie a una speciale vernice, è in grado di eliminare lo smog di circa 4,7 auto a benzina euro 6 al giorno, l’equivalente di un bosco. Per il primo mese il murale sarà in grado di assorbire 951,2 g di CO2 dall’atmosfera. Il locale sul quale è stato realizzato il dipinto è la sede dell’associazione Rob de Matt, che sarà destinataria di donazioni di generi alimentari.

L’opera è stata realizzata in occasione della seconda giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, che quest’anno ha avuto un focus specifico sulla relazione tra sprechi alimentari e cambiamento climatico. L’attenzione su questa tematica è di particolare rilievo sia alla luce del recente rapporto sui cambiamenti climatici da parte dell’IPCC, sia nel contesto della Pre-COP26, ospitata proprio a Milano.

Alla tavola rotonda in occasione dell’inaugurazione hanno partecipato Gabriele Rabaiotti, Assessore Politiche Sociali ed Abitative del Comune di Milano, Jacopo Tondelli, Direttore Responsabile de Gli Stati Generali, Francesco Purpura, referente progetti sociali Rob de Matt e Eugenio Sapora, Country Manager Italia Too Good To Go, che ha dichiarato:

Sprecare cibo è un peccato non solo per quello che rappresenta come gesto, ma anche e soprattutto per lo sperpero delle risorse ad esso associate: produzione, distribuzione e tutto ciò che ne comporta hanno un impatto ambientale che ora più che mai dobbiamo considerare.

