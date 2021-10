Questo è il cinema più bello del mondo, si trova in Europa e sta per compiere 100 anni

Si trova in Europa, ad Amsterdam il Pathé Tuschinski, proclamato il cinema più bello del mondo dal British Time Out Magazine.

Un compleanno speciale per il cinema più bello del mondo

Il 28 ottobre 2021 il cinema Pathé Tuschinski copie 100 anni. Eletto nello scorso febbraio il cinema più bello del mondo dalla nota rivista Time Out Magazine, è diventato uno dei simboli di Amsterdam e dell’art déco. Per questo speciale compleanno è stato programmato un viaggio nel tempo per immagini con una programmazione di film iconici internazionali come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, La vita è bella di Roberto Benigni, Fargo dai fratelli Coen solo per citarne alcuni oltre a visite guidate e alla realizzazione di gadget speciali.

Cinema Tuschinski, un pò di storia

Il Theater Tuschinski nasce dalla volontà di un imprenditore ebreo di origine polacca, Abraham Icek Tuschinski, di realizzare un luogo unico nel suo genere a Amsterdam dove poter ospitare il teatro di varietà ma anche le proiezioni del cinematografo che si stavano diffondendo rapidamente. I lavori iniziarono nel 1918 per concludersi nel 1921 con l’apertura di uno spazio atipico nel suo genere dove erano, come lo sono tutt’ora, mescolati elementi dell’art déco con richiami orientaleggianti. Uno stile che è stato definito il barocco Tuschinski.

Il cinema Tuschinski, il fascino dell’art déco

Abraham Tuschinski non sopravvisse alla deportazione a Auschwitz dove morì nel 1942 ma è arrivata fino a noi la sua visione che ha ispirato la creazione di un luogo unico nel suo genere, romantico e affascinante al tempo stesso, dove sono presenti ancora oggi elementi originali degli anni ’20 come alcune delle pitture sulle pareti. Nel corso degli anni si sono esibiti qui nomi internazionali dello spettacolo, come Marlene Dietrich e Judy Garland. Diventato anche un’istituzione per il mondo della cinematografia, il teatro Tuschinshi, ribattezzato Pathé Tuschinski nel 2000, ha accolto numerose prime proiezioni di film internazionali.

Entrare in questo luogo vuol dire compiere un viaggio nella storia più recente dell’architettura, del teatro e del cinema.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube