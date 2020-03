Rubato il Olanda il ‘Giardino di primavera’ di Vincent Van Gogh

Un dipinto del famoso artista olandese Vincent van Gogh, proprio nel giorno dell’anniversario della nascita dell’artista, è stato rubato dal museo Singer Laren nei Paesi Bassi.

I ladri hanno fatto irruzione nel museo intorno alle 3.15 di domenica sera forzando la porta d’ingresso di vetro. L’allarme antifurto è scattato ma, quando è arrivata la polizia sul posto, gli autori del colpo erano già spariti. Il Singer, come gli altri musei, è attualmente chiuso come prevedono le misure per rallentare la diffusione del coronavirus nei Paesi Bassi.

Gli ignoti ladri hanno fatto sparire l’opera d’arte intitolata “Giardino di primavera” che raffigura il giardino della canonica di Neunen nella primavera del 1884.

Il dipinto era in prestito al museo Singer Laren da parte del Groninger Museum ed è stata l’unica opera rubata in questa occasione.

Il direttore generale del Singer, Jan Rudolph de Lorm, ha dichiarato di essere “arrabbiato, scioccato e triste” per il furto del dipinto.

Anche il direttore del Groninger Museum è scioccato:

“È il furto di un’opera che appartiene a tutti noi” ha dichiarato Andreas Blühm ai quotidiani locali.

Il valore dell’opera non è noto ma, ovviamente, visto che l’autore è Van Gogh, si parla di un furto di un certo rilievo.

Esperti di furti d’arte della polizia sono impiegati nelle indagini sul furto. Il dipinto è stato anche inserito nella lista internazionale delle opere d’arte rubate dell’Interpol.

Fonti: Nos/ Indipendent

Leggi anche: