Il Puppy di Jeff Koons del Museo Guggenheim di Bilbao ora indossa la mascherina per incoraggiare tutti a proteggersi

Il Guggenheim di Bilbao dal 1997 sfoggia sulla terrazza esterna una splendida e famosissima opera di Jeff Koons, “Puppy”, enorme cane di razza West Highland Terrier alto ben 12,4 metri, rivestito completamente di fiori. Ebbene Puppy, considerati i tempi che corrono e l’importanza della prevenzione per arginare il contagio da Covid-19, ora indossa una mascherina.

L’artista ha deciso di realizzarla con fiori blu e bianchi per lanciare un messaggio alla collettività, invitando tutti ad adottare comportamenti altrettanto responsabili. Ad avergli dato l’idea è stato un abitante di Bilbao e Koons, entusiasta, ha subito accettato. Il direttore generale del Museo, Juan Ignacio Vidarte, ha a sua volta approvato l’aggiunta.

¡‘Puppy’ se suma al uso de la mascarilla recordándonos a todos la necesidad de protegernos! En unas semanas, cuando… Posted by Museo Guggenheim Bilbao on Sunday, November 1, 2020

L’artista ha creato la mascherina durante il cambio di fiori stagionale, che viene normalmente effettuato da Koons in primavera e in autunno. Per ora la mascherina non è ancora pienamente visibile ma nel giro di breve, non appena i fiori sbocceranno, lo sarà totalmente.

FONTE: Facebook

