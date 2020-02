La Sinfonia degli Animali di Dan Brown: arriva il primo libro per bambini scritto (e musicato) dall’autore de Il Codice da Vinci

Lo abbiamo conosciuto con Il Codice da Vinci e ci ha inchiodati con i suoi thriller e probabilmente mai avremmo pensato che lui, l’autore bestseller Dan Brown, avrebbe scritto un libro per bambini con tanto di musica da lui stesso composta. È “La sinfonia degli animali” (Wild Symphony), un vero e proprio album di musica classica per piccoli dai 3 ai 7 anni, con illustrazioni della ungherese Susan Batori, che avrà lo scopo di migliorare la lettura ad alta voce in un’esperienza multisensoriale da vivere insieme agli adulti.

L’uscita, anche in Italia (ed. Rizzoli), è programmata per il 1 ° settembre 2020, con una prima stampa di 150mila copie in 27 paesi e oltre.

Come scrive il NYT, ne La Sinfonia degli animali, il giocoso Maestro Mouse, con tanto di fidato bastone in mano, porta i lettori in visita a una varietà di amici animali, dai ghepardi ai canguri, dagli elefanti alle balenottera azzurra.

Ogni splendida illustrazione è dedicata a un animale diverso e offre un perla di saggezza utile per vivere la vita al meglio: frammenti di saggezza che ispireranno conversazioni su temi della compassione, della pazienza, del rispetto e della fiducia, oltre che della consapevolezza di vivere in una comunità. Le illustrazioni di Susan Batori aggiungono umorismo adatto ai bambini e ulteriori indizi ed enigmi sono nascosti negli sfondi dettagliati per i lettori interessati di tutte le età.

Il libro, inoltre, sarà accompagnato dalla prima opera musicale di Brown. Composta appositamente per l’occasione, tramuta il libro in un eccezionale album sui generis in modo che bambini e adulti possano godersi questo libro illustrato senza tempo come una lettura tradizionale, oppure possano scegliere di ascoltare le composizioni musicali originali mentre leggono, una sinfonia per ogni animale, utilizzando un’app per smartphone interattiva gratuita, che utilizza la realtà aumentata per riprodurre istantaneamente il brano di ogni pagina.

“Adoro raccontare storie, e nei miei romanzi tento sempre di intrecciare temi diversi. Con La Sinfonia degli animali ero elettrizzato all’idea di lavorare su questo aspetto e creare un’esperienza multisensoriale, utilizzando tre linguaggi contemporaneamente: arte visiva, musica e parole. Nello stesso modo in cui un’Opera cattura il suo pubblico con belle scenografie, musica drammatica e canto lirico, così La Sinfonia degli animali aspira a essere una festa per gli occhi, le orecchie e la mente”, conclude Dan Brown.

Anche in Italia La Sinfonia degli animali uscirà il primo di settembre, al prezzo di 15 euro.

