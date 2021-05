Premio Andersen 2021, svelati i finalisti dei migliori libri per bambini in ciascuna categoria

L’appuntamento per conoscere i vincitori è il 25 giugno, l’annuncio sarà online e avverrà tramite i social della rivista Andersen.

Giunto alla sua 40esima edizione, sono stati svelati i nomi dei libri finalisti del Premio Andersen 2021, il massimo riconoscimento italiano per i libri e gli autori per l’infanzia. Anche quest’anno, per via del Covid, l’annuncio non è avvenuto come al solito durante la Bologna Children’s Book Fair, ma attraverso il sito web e i social della rivista di letteratura e illustrazione per l’infanzia Andersen.

I vincitori saranno annunciati online venerdì 25 giugno, nel frattempo scopriamo tutti i finalisti divisi per categoria:

Miglior libro 0/6 anni

Insieme di Taro Miura | Fatatrac

Jip e Janneke – Amici per sempre di Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp, traduzione a cura di Valentina Freschi | LupoGuido

Io sono foglia di Angelo Mozzillo – illustrato da Marianna Balducci | Bacchilega

Miglior libro 6/9 anni

L’ombra di ognuno di Mélanie Rutten, traduzione a cura di Sara Saorin | Camelozampa

Murdo di Alex Cousseau, illustrato da Éva Offredo, traduzione a cura di Simone Barillari | L’ippocampo Ragazzi

Che paura, nonno! di James Flora, traduzione a cura di Marina Pirulli | Cliquot

Miglior libro 9/12 anni

I tre funerali del mio cane di Guillaume Guéraud, traduzione a cura di Flavio Sorrentino | Biancoenero

C’era una casa a Mosca di Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya, traduzione a cura di Lila Greco | Donzelli

Gli zoccoli delle castagne di Barbara Ferraro, illustrato da Sonia M.L. Possentini | Read Red Road

Miglior libro oltre i 12 anni

Dove crescono i cocomeri di Cindy Baldwin, traduzione a cura di Giulia Bertoldo | HarperCollins

La scimmia dell’assassino di Jakob Wegelius, traduzione a cura di Laura Cangemi | Iperborea

Gli inadottabili di Hana Tooke, illustrato da Ayesha L. Rubio, traduzione a cura di Giulia De Biase | Rizzoli

Miglior libro oltre i 15 anni

Stranger di Keren David, traduzione a cura di Valentina Zaffagnini | Giunti

Senza una buona ragione di Benedetta Bonfiglioli | Pelledoca

Piccole storie dal centro di Shaun Tan, traduzione a cura di Omar Martini | Tunué

Miglior libro di divulgazione

Paesaggi perduti della Terra di Aina Bestard – testi di Marta de la Serna, traduzione a cura Federico Taibi | L’ippocampo Ragazzi

Il Gallinario di Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, illustrato da Camilla Pintonato | Quinto Quarto

Atlante delle nuvole di Sarah Zambello, illustrato da Suzy Zanella | Nomos

Miglior libro fatto ad arte

Occhio ladro di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari | Lapis

Fiori! di Hervé Tullet | Franco Cosimo Panini

Immagina di Emily Winfield Martin, traduzione a cura di Sara Ragusa | Terre di Mezzo

Miglior albo illustrato

Miglior libro senza parole

Fiori di città di JonArno Lawson, illustrato da Sydney Smith | Pulce

In the tube di Alice Barberini | Orecchio acerbo

Passeggiata col cane di Sven Nordqvist | Camelozampa

Miglior libro a fumetti

Imbattibile di Pascal Jousselin, traduzione a cura di Claudio Curcio | Comicon Edizioni

Girotondo di Sergio Rossi, illustrato d’Agnese Innocente | Il Castoro

Pistillo di Marco Paschetta | Diabolo Edizioni

Miglior libro mai premiato

Blitzcat di Robert Westall, traduzione a cura di Mario Bellinzona | DeAgostini

Il ragazzo del fiume di Tim Bowler, traduzione a cura di Carola Proto | Mondadori

Le avventure del topino Despereaux di Kate DiCamillo, , traduzione a cura di Angela Ragusa | Il Castoro

Il Premio Andersen

Il PREMIO ANDERSEN – Il mondo dell’infanzia, ispirato al grande scrittore danese, è promosso dal 1982 dalla rivista Andersen, che ogni anno seleziona le migliori opere per ragazzi, facendo particolare attenzione alle produzioni più originali e innovative. Per quanto riguarda il settore, è senza dubbio il premio italiano più prestigioso, ed è attribuito ai migliori libri dell’annata editoriale, ai loro autori, agli illustratori ed agli editori. Non solo, un riconoscimento specifico viene assegnato anche a quelle realtà – enti locali, biblioteche, librerie e associazioni culturali – che con entusiasmo e competenza si dedicano a diffondere la cultura del libro tra le giovani generazioni.

La selezione del Premio Andersen è espressione esclusiva del lavoro quotidiano condotto dalla redazione della rivista in sinergia con altri professionisti della filiera del libro. Rispetto ad altri riconoscimenti, anche internazionali, nessuno invia la propria candidatura o partecipa ad un bando.

Nel corso degli anni si sono susseguiti autori e illustratori esordienti e affermati che con le loro opere e il loro impegno hanno dato valore al premio, come Gianni Rodari, Altan, Bruno Tognolini, Anna Lavatelli, Gianni De Conno, Beatrice Alemagna, Quentin Blake, Attilio, Gek Tessaro e tanti altri.

Nell’attesa di scoprire i vincitori di quest’anno, dilettiamoci leggendo questi meravigliosi libri. Voi quale votereste?

