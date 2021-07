I Portici di Bologna sono Patrimonio dell’umanità Unesco

I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell’umanità dell’Unesco durante la seduta del 44/o Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou, in Cina.

Ad annunciarlo è la stessa organizzazione con un tweet:

La candidatura era stata approvata nel gennaio 2020 in una nota in cui veniva spiegata l’importanza dei portici bolognesi. Nel dossier inviato c’erano 9 capitoli per un totale di 400 pagine in cui veniva spiegato che oltre l’aspetto architettonico, dal punto di vista sociale dal Medioevo ad oggi i portici hanno rappresentato un luogo di profonda integrazione dove “gli spazi civili e religiosi, le abitazioni private, appartenenti a tutti i ceti sociali, sono perfettamente integrati”.

Nella candidatura venivano citati in particolare Santa Caterina, via porticata risalente al XII – XIII secolo, Via Santo Stefano, piazza porticata risalente al XIII – XIV secolo, Baraccano, percorso porticato della fine del XV secolo, Via Galliera e via Manzoni, i Portici del Pavaglione e Piazza Maggiore, San Luca, Via Zamboni, il Portico della Certosa, Piazza Cavour e via Farini, il Quartiere Barca del XX secolo, Mambo del XX secolo.

Oggi il sogno diventa realtà. “I portici di #Bologna patrimonio UNESCO dell’umanità! Un grande risultato con dietro un fortissimo lavoro di squadra. Orgogliosi di essere bolognesi, è un grande onore e una grande responsabilità”, cinguetta il sindaco di Bologna Merola

I portici di #Bologna patrimonio UNESCO dell'umanità! Un grande risultato con dietro un fortissimo lavoro di squadra. Orgogliosi di essere bolognesi, è un grande onore e una grande responsabilità. pic.twitter.com/DEmRKIx1UP — Virginio Merola (@virginiomerola) July 28, 2021

La notizia è stata condivisa anche dal ministro Franceschini:

Anche #Bologna con i suoi meravigliosi portici da oggi è Patrimonio dell’Umanità @UNESCO. pic.twitter.com/pCbdHH3hhe — Dario Franceschini (@dariofrance) July 28, 2021