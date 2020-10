Straordinaria scoperta archeologica! A Populonia, dopo una mareggiata, emerge tomba etrusca con resti umani e ricco corredo funerario

Tomb n.1 – Casone beach – Baratti

Intervento di emergenza (su richiesta della Soprintendenza ABAP Pi/Li) sulla spiaggia di Baratti da parte degli archeologi Sostratos a seguito della mareggiata notturna (24/09/2020). Sepoltura etrusca in fossa di terra, circa seconda metà IV secolo avanti Cristo. Ceramica sovradipinta e ceramica comune, corredo composto da 15 pezzi perfettamente conservati già allo studio ed alla pulitura. Grazie ai nostri ragazzi ed ai colleghi della Soprintendenza (SABAP Pi/Li) che hanno lavorato tutta la giornata per recuperare un pezzo della nostra storia!Emergency intervention (on request Superintendence ABAP Pi/Li) on the beach of Baratti by Sostratos archaeologists following the night storm (24/09/2020). Etruscan burial in an earth pit, around second half of the 4th century BC Overpainted ceramics and common ceramics, kit consisting of 15 perfectly preserved that are already under cleaning and studying. Thanks to our guys and to the Archaeology Superintendece of Pisa/Livorno colleagues who worked all day to recover a piece of our history!

