Il 10 gennaio 2000 i Pokémon facevano il loro debutto in Italia, conquistando il cuore dei bambini (e non solo)

Sono passati ben 22 anni da quando i coloratissimi Pokémon hanno fatto la loro apparizione sulla tv italiana. Nessuno all’epoca immaginava che quei simpatici mostriciattoli sarebbero diventati un successo planetario, che ancora oggi resiste. La prima puntata della fortunata serie andò in onda in Italia il 10 gennaio 2000 su Italia 1, due anni dopo rispetto al suo debutto in Giappone.

Ma la “nascita” dei Pokémon risale al 1996, con il gioco pubblicato da Nintendo per la console Game Boy e che spopolò ben presto tra i ragazzini. La serie animata prodotta dalla Pokémon Company International, apparsa per la prima volta nel 1997 sul piccolo schermo giapponese, è stata poi trasmessa in decine di Paesi del mondo in oltre 30 lingue, appassionando intere generazioni di bambini e ragazzini.

Pokémon deriva dalle parole inglesi “pocket monsters”, ovvero mostri tascabili. Com’è noto, la trama vede come protagonista il giovane Ash Ketchum, intento a diventare il miglior allenatore degli animaletti dai poteri magici. Le avventure iniziano con l’incontro tra Ash e Pikachu, un adorabile esserino giallo, con cui il ragazzo diventerà inseparabile.

Ancora oggi, a distanza di oltre un ventennio, i Pokémon continuano ad essere amati dai più piccoli ma anche dai nostalgici. In tutto il mondo si continuano a vendere gadget, figurine e videogiochi ispirati ai celebri mostriciattoli.

Nel 2016 è scoppiata la Pokémon Go–mania, a seguito del lancio del popolare gioco di realtà aumentata che permette ai giocatori di utilizzare le impostazioni basate sulla posizione GPS per catturare e addestrare i personaggi Pokémon andando in giro. Ad appassionarsi al gioco non sono state soltanto le giovani generazioni, ma anche tantissimi adulti.

Insomma, per i Pokémon non esistono limiti di età!

