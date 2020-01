Sa Pintadera: quando tradizioni e simbologie sarde sposano quelle messicane il risultato è meraviglioso

View this post on Instagram

A Little bit of fun in the Sa Pintadera backstage. Sardinian traditional clothes, Mexican Calavera and English good music Sa Pintadera a new creature by me and Matteo Arfanotti, a mexican Calavera dressed with sardinian clothes #calavera #calaveras #petergabriel #calaveramakeup #sardinia #facepainting #facepaint #bodypainting #ig_sardegna #igersardegna #lanuovasardegna #focusardegna #alessandrospiga #matteoarfanotti #picoftheday