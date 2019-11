Pinocchio di Matteo Garrone in sala dal 19 dicembre: ecco il trailer ufficiale che fa emozionare

View this post on Instagram

La favola diventa realtà. #PinocchioIlFilm di Matteo Garrone, a Natale al cinema. . . . @federico_ielapi #Pinocchio #PinocchioIlFilm #PinocchioFilm #MatteoGarrone #Garrone #RobertoBenigni #GigiProietti #FedericoIelapi #RoccoPapaleo #MassimoCeccherini #MarineVacht #natale #natale2019 #christmas2019 #natalealcinema #film #alcinema #Collodi #CarloCollodi #leavventuredipinocchio #cinemaitaliano #film #cinema #attore #attori #settimaarte #vitadacinema #tuttialcinema #filmitaliano