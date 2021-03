“Pinocchio” di Matteo Garrone nella short list degli Oscar 2021

Oscar, due nomination per Pinocchio di Garrone!

“Pinocchio” di Matteo Garrone è entrato nella short list degli Oscar 2021 per la categoria make up e acconciature e per i costumi.

Pinocchio è un film fantasy italiano del 2019, co-scritto, diretto e co-prodotto da Garrone e basato sul classico libro del 1883 Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

La storia è quella che conosciamo tutti ma l’atmosfera è poetica e dark al tempo stesso.

Il film è interpretato dall’attore bambino Federico Ielapi nei panni del protagonista, Roberto Benigni nei panni di Geppetto, il compianto Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini nei panni del gatto e della volpe e Marine Vacth nei panni della fata adulta dai capelli turchesi.

Questa è stata l’ultima apparizione del grande comico e attore comico Gigi Proietti prima della sua morte, avvenuta nel novembre 2020.

“Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”

“Emma”

“The Glorias”

“Hillbilly Elegy”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Little Things”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“One Night in Miami…”

“Pinocchio”

