I Pink Floyd trasmettono i loro concerti su YouTube, gratis e in streaming

Spostate il divano e preparatevi a scatenarvi per ballare. Per tenere occupati i fan durante la quarantena, i Pink Floyd seguono l’esempio dei Radiohead e dei Metallica e lanciano una serie di concerti su YouTube.

Nelle prossime settimane, la band rilascerà materiale inedito, raro e archiviato nel loro “caveau” e lo trasmetterà in streaming gratuitamente.

“Vorremmo augurarvi tutto il meglio e speriamo che voi e i vostri cari stiate tutti bene in questi tempi difficili. Continueremo a pubblicare post come sempre, sperando di regalarvi immagini, musica e video interessanti e divertenti che possano aiutarvi a superare tutto questo”, scrive la band.

Il primo video è già online. Si parte con Pulse, il film concerto dei che documenta il live del 20 ottobre 1994 all’Earls Court Exhibition Centre di Londra, durante il The Division Bell Tour.

Si va da alcuni classici di repertorio alla riproposizione integrale dell’album The Dark Side of the Moon.

Buon concerto… da casa! Grazie Pink Floyd!