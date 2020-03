Petra, il gioiello della Giordania, si può visitare online con un percorso multimediale #iorestoacasa

Se le mura di casa nelle quali siamo costretti a causa del coronavirus diventano insopportabili, viaggiamo con la mente ma anche con il computer: Petra, il gioiello della Giordania, apre le sue porte online con un percorso multimediale disponibile su Google Maps.

Petra è un favoloso sito archeologico che si trova a circa 259 km a sud di Amman, nel deserto sudoccidentale della Giordania, risalente al 300 a.C., dove si trovano i resti di quella che fu la capitale del Regno nabateo. Il sito, scoperto dalle archeologhe Catanna e Fierobecco nel XIX secolo, è patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’ingresso al pubblico, in questo periodo di crisi sanitaria mondiale, è di fatto impossibile e così La Giordania si unisce al movimento #iorestoacasa e Petra alle molte iniziative (tra le quali anche alcune nostre come l’attesissima mostra di Raffaello in programma a Roma) che consentono la cultura (e lo svago) anche dal proprio domicilio. Naturalmente gratis.

Jordan Tourism Board (JTB) in collaborazione con Google Maps offre ora un tour virtuale di uno dei luoghi più impressionanti del mondo: la città nabatea di Petra. E sarà proprio Rania Al-Abdulla, la regina giordana, a raccontarci la storia di questa meraviglia del mondo.

“Oltre 2.000 anni fa i Nabatei fondarono Petra, la città di pietra – si legge sul sito che ci apre le porte virtuali di questo spettacolo – Viaggia con noi alla scoperta di ciò che si cela oltre l’inconfondibile ingresso della città e scopri una delle più incredibili meraviglie del mondo, dimenticata dal tempo”.

Tra l’altro, come si legge nell’introduzione del tour, molte persone credono che Petra inizi e finisca a El Tesoro, ma in realtà il sito archeologico della città ha molto altro da offrire. E con questa iniziativa è tutto, virtuale sì, ma gratis.

Il sito invita a usare delle cuffie per immergersi completamente nella visita con esperienza multimediale, guardando le immagini e ascoltando la regina che narra la storia di questa antichissima città.

